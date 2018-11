POL-EN: Herdecke- Wohnungsinhaber durch Einbrecher geweckt

Herdecke (ots) - Am Sonntag, um 06:00 Uhr, wurde ein 62-jähriger Wohnungsinhaber Im Siepen durch verdächtige Geräusche in seiner Wohnung geweckt. Als er den Geräuschen nachgehen wollte, entdeckte er in seinem Wohnzimmer einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Einbrecher blendete den Mann mit seiner Taschenlampe und schlug damit nach dem 62-Jährigen. Dann flüchtete der Täter über den Balkon, worüber er auch in die Wohnung gelangte. Der Herdecker wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Täter entkam mit einigen Sammelmünzen. Personenbeschreibung: südländisches Erscheinungsbild, etwa 165cm groß und schmächtige Figur. Er trug eine braune Jacke mit Kapuze. Bereits am Freitag wurde bei dem 62-jährigen eingebrochen. Auch hier wurde er durch verdächtige Geräusche aufmerksam und erwischte den Einbrecher auf frischer Tat. Genau wie Sonntag hatte es der Dieb auf Sammelmünzen abgesehen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es zwischen den beiden Einbrüchen eine Verbindung gibt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell