Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Lotte/BAB 1 - BAG kontrolliert Lkw-Fahrer - 45-jähriger Fahrer alkoholisiert

Lotte/BAB 1 (ots)

Auf der A 1 in Richtung Norden wurde am Dienstagmorgen ein Kontrollteam des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) auf eine Sattelzugmaschine aufmerksam. Der 45-jährige Fahrer wurde gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz Hasetal-Ost angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sie baten die Autobahnpolizei Bramsche um Unterstützung, die eine Atemalkoholüberprüfung durchführte und eine Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers vornahm. Das Ergebnis: Über 2 Promille und 150 Kilometer Fahrtstrecke. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Da der 45-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten.

