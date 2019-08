Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unbekannte stehlen auffälliges Mountainbike

Bramsche (ots)

Am Bahnhof in Bramsche (Bahnhofstraße) geriet zwischen Freitagabend und Sonntagabend ein hochwertiges Mountainbike des Herstellers Bulls, Modell Copperhead 29 LT, ins Visier unbekannter Täter. Das neongelb/schwarz/weiße 29-Zoll-Fahrrad war an einem Treppenaufgang anschlossen, als sich die Diebe zwischen 20 Uhr (Freitag) und 20.30 Uhr (Sonntag) an dem Schloss zu schaffen machten und das Rad mitnahmen. Das Diebesgut verfügt einen 51cm-Rahmen, einen schwarz-weißen Sattel und eine Anhängerkupplung. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

