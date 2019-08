Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Weißer VW Passat bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Hilter (ots)

Im Gewerbepark Ebbendorf beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr, einen weißen VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das in Höhe eines Parkplatzes abgestellte Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen, Telefon 05401/879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell