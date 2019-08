Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Abreise-Kontrollen/ Fazit beim Reggae Jam

Bersenbrück (ots)

Die Bersenbrücker Polizei spricht von einem ruhigen Festival-Verlauf, allerdings ist ein Anstieg von Diebstählen aus Zelten zu verzeichnen. In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag wurden unterschiedliche polizeiliche Sachverhalte bearbeitet. So ging es z.B. um Streitigkeiten, Sachbeschädigungen, Bedrohungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und sogar um die Vollstreckung eines Haftbefehls. Drei Personen bewegten ihr Auto unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluß. Am Montag wurden bei der Abreise 93 Fahrzeuge kontrolliert, acht Personen wurde eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht bestand, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto gefahren sind. Eine Person war ohne Führerschein unterwegs.

