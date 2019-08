Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bargeld bei Praxiseinbruch erbeutet

Melle (ots)

In der Straße Alt Riemsloh hebelten Unbekannte zwischen Freitagmorgen (08.30 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) die Tür einer Praxis auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher stahlen aus einem Büro Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

