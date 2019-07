Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190731 - 803 Frankfurt-Preungesheim: Erfolgreiche Polizeikontrolle

Frankfurt (ots)

(ne) Beamte des 12. und des 14. Polizeirevieres haben heute Nacht im Rahmen einer Kontrollstelle in der Homburger Landstraße einen 33-jährigen, mutmaßlichen Drogendealer vorübergehend festgenommen.

Die Beamten kontrollierten gemeinsam verdächtige Fahrzeuge und deren Insassen. Gegen 01:00 Uhr befand sich schließlich der 33-Jährige in der Kontrollstelle. Die Beamten merkten schnell, dass der Mann augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Urintest ergab Hinweise auf den Konsum von Cannabis und Kokain. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen nun das Auto des Mannes genauer unter die Lupe und entdeckten schließlich über 30g Amphetamin, verpackt in sieben Tütchen und dazu noch zwei weitere Tütchen mit Haschisch bzw. eines weißen verdächtigen Pulvers. Da die Beamten auch noch drei Smartphones im Auto des 33-Jährigen fanden, lag der Verdacht nahe, dass der Mann hochwahrscheinlich dem Handel mit Betäubungsmittel nachgeht.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung sollte dies bestätigen. Hier kamen weiteres BtM in nicht geringer Menge, Verpackungsmaterial, weitere Mobiltelefone und sogar ein Büchlein mit Aufzeichnungen der vergangenen Dealertätigkeiten zum Vorschein. Insgesamt konnten somit 65g Haschisch, 76g Kokain, 188g Amphetamin, 4g Marihuana, zwei Codein-Fläschchen und zwei Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden.

Obendrein stellten die Beamten zwei Fahrräder sicher. Ein Mountainbike, welches als gestohlen gemeldet ist sowie ein hochwertiges Fahrrad, bei dem die Eigentumsverhältnisse mehr als fraglich sind.

Der 33-Jährige kam zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums, konnte aber am heutigen Tage wieder nach Hause gehen.

