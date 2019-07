Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190731 - 802 Frankfurt-Unterliederbach: Urnen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Vergangene Woche wurden auf dem Friedhof Höchst mehrere Urnen entwendet. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich die Tat am Mittwoch, den 24. Juli 2019 und/oder Donnerstag, den 25. Juli 2019 zugetragen haben. Ein oder mehrere Täter haben die Grabplatten geöffnet und insgesamt sechs Urnen gestohlen, um anschließend mit ebendiesen die Flucht zu ergreifen.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe sowie des Diebstahls. Zeugen, welche die Tat und/oder den/die Täter gesehen haben, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75511700 an das 17. Polizeirevier zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell