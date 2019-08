Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfall in der Ertmannstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem schwarzen 1er BMW und einem schwarzen VW Golf, der sich am Sonntag gegen 23.50 Uhr in der Ertmannstraße ereignet hat, sucht die Osnabrücker Polizei Zeugen. Die beiden Fahrzeuge standen in Höhe der Hausnummer 33 auf dem rechtsseitigen Parkstreifen und stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 bei der Polizei.

