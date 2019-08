Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Einbruch in Maiburg Grundschule

Bippen (ots)

Unbekannte Täter drangen am späten Sonntagabend (23.30 Uhr) in die Grundschule an der Dalumer Straße ein und brachen dazu ein Fenster auf. Aus unterschiedlichen Räumen legten sie elektronische Geräte offensichtlich "zur Abholung" bereit, wurden aber bei der Tatausführung gestört und verließen das Gebäude ohne Beute. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

