Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle- Illegal Reifen abgelagert

Melle (ots)

In der Zeit vom 30.07.2019 bis Montagmorgen (05.08.2019) wurden auf einem Waldweg zwischen Melle und Wellingholzhausen etwa 150 alte Pkw- und Motorradreifen illegal entsorgt. Der Ablageort befindet sich etwa einen Kilometer von der Autobahn-Anschlussstelle Melle-West entfernt in einem Waldstück östlich der Wellingholzhausener Straße. Die Polizei Melle fragt, wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge beobachtet, die mit der illegalen Abfallentsorgung in Zusammenhang stehen könnten? Die Beamten nehmen Hinweise unter 05422 920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

