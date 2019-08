Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben in Osnabrück Fahrraddiebe ihr Unwesen. Aus einer Garage am Reinhold-Tiling-Weg stahlen sie zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (08.30 Uhr) ein schwarzes 28-Zoll-Herrenrad. Auffällig an dem Pedelec der Marke Flyer (Modell T8.1) ist ein am Lenker angebrachter Spiegel. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr am Konrad-Adenauer-Ring. Der oder die Täter machten sich an einem anthrazitfarbenen E-Mountainbike des Herstellers Canyon (Modell Spectral on) zu schaffen, das an einem Metallgitter angeschlossen worden war. Sie nahmen das 27-Zoll-Herrenrad mit und flüchteten unerkannt. Ein drittes Fahrrad erbeuteten die Diebe am Sonntag in der Straße Im Haseesch. In der Zeit von 16 bis 21 Uhr stahlen sie vom Fahrradstand des Nettebades ein schwarzes 28-Zoll-Damenrad der Marke Flyer, Modell Harmony. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-2215 entgegen.

