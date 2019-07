Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140719-652: Verkehrsunfall mit Flucht, Alkoholtest positiv

Wiehl (ots)

Am 14.07.19, gegen 00:30 h, konnte ein PKW beobachtet werden der im Verlauf der Oberwiehler Straße eine Leitplanke beschädigte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen das zwischenzeitlich versetzte Unfallfahrzeug in der Nähe der Unfallstelle an. Am Fahrzeug wurden zwei 25 bzw 26- jährige Männer aus Norddeutschland festgestellt, die beide unter Alkoholeinfluss standen. Da zu dem eigentlichen Fahrer keine Angaben gemacht wurden erfolgte aus Gründen der Beweissicherung bei beiden Personen eine Blutprobenentnahme. Ebenfalls zur Beweissicherung wurde der PKW sichergestellt. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell