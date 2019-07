Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130719-651: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Radevormwald (ots)

Am 13.07.2019, gegen 20:20 h, befuhr eine 19-jährige PKW Fahrerin aus dem Märkischen Kreis die B 229 in Rädereichen. Aus Richtung Halver kommend hatte die Frau im Bereich des Kreisverkehres die Kontrolle über ihren PKW verloren. Der Wagen überquerte die Gegenfahrbahn und kam dann von der Straße ab, wo er gegen einen Baum prallte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen. Es entstand mittlerer Sachschaden. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Radevormwald, zwecks Beseitigung auslaufender Betriebsmittel. Sowohl die Fahrerin wie auch die 20 jährige Beifahrerin wurden vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut. Beide gaben letztlich an, unverletzt geblieben zu sein.

