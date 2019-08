Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Einbruch im Artland Einkaufscenter

Osnabrück (ots)

Ein Mode-Markt im Einkaufszentrum an der Bremer Straße war das Ziel von Einbrechern zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Unbekannte gelangten in den Mode-Markt, indem sie ein Fenster zerstörten. Sie hielten sich in mehreren Räumen des Geschäftes auf und versuchten einen Tresor zu stehlen. Es blieb allerdings beim Versuch. Hinweise zu diesem Einbruchsversuch bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

