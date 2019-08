Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unbekannte stehlen Werkzeuge

Melle (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt zwischen Samstagnachmittag (17.30 Uhr) und Montagmorgen (07 Uhr) ein Kindergarten am Georg-Bruns-Weg. Unbekannte Täter gelangten über ein auf Kipp stehendes Fenster in den im Rohbau befindlichen Anbau, stahlen mehrere Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle (Telefon 05422/920600).

