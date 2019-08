Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf ....und nochmal illegal entsorgte Reifen

Bissendorf (ots)

In einem Waldgebiet an der Schelenburger Straße - Waldgebiet Brakerhof- wurden am Samstagnachmittag ca. 80 illegal entsorgte Reifen aufgefunden. Wer Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen kann, die mit dieser illegalen Abfallentsorgung zu tun haben, sollte sich mit der Polizei in Melle unter 05422 920600 in Verbindung setzen.

