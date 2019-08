Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist in der Oststraße

Osnabrück (ots)

In der Oststraße wurde eine 45-jährige Frau am Sonntagabend (19.30 Uhr) Opfer eines Exhibitionisten. Die Autofahrerin stand mit ihrem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 47 auf einem Parkstreifen, als ein Unbekannter an ihr vorbeifuhr. Unmittelbar darauf kehrte der Radfahrer um, hielt neben dem Auto an und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Wissinger Straße. Der Täter war ca. 50 bis 60 Jahre alt und Brillenträger. Er sprach deutsch, hatte rotblonde Haare und war unrasiert. Bekleidet war er mit einer kurzen, blauen Jeanshose und einem blauen T-Shirt. Bei dem Fahrrad des Mannes soll es sich um ein blaues, sehr kleines Rad (möglicherweise Kinderfahrrad) gehandelt haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3103.

