Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wichtige Zeugin gesucht!

Osnabrück (ots)

Am späten Vormittag des 15.07.2019 (Mo) beging ein 40-jähriger betrunkener Mann in der Möserstraße einen Ladendiebstahl. Er entwendete aus der Außenanlage eines Bekleidungs-Discounters diverse Kleidungsstücke. Eine unbekannte Frau (Kundin) bemerkte den Diebstahl und teilte ihre Beobachtungen dem Verkaufspersonal mit. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541 327 3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell