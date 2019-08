Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Messe- Agentur

Osnabrück (ots)

Am Erich-Maria-Remarque- Ring wurde in der Nacht zu Mittwoch in die Räume einer Messe-Agentur eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür auf, gelangten in die Räume und durchsuchten Schränke. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem versuchten Einbruch geben können, sich unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 zu melden.

