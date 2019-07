Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Mit Zigaretten, Kaffee und Frikadellen davongemacht

Edesheim (ots)

Ein ca. 40 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mann mit schwarzen Haaren betrat gestern Nachmittag in der Staatsstraße einen Lebensmitteldiscounter, um Zigaretten, Kaffee und Frikadellen einzukaufen. An der Kasse wollte er mittels EC-Karte bezahlen. Da die Scheckkarte nicht funktionierte, packte er die Waren ein und flüchtete. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



