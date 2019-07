Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (10.07.2019, 19 Uhr - 11.07.2019, 15 Uhr) rammte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi A 6 und beschädigte diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Hinweise zum Fahrer nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

