Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall - Transporter erfasst Pedelec

Rödinghausen (ots)

(kup) Am Dienstag (17.9.), um 17:05 Uhr, befuhr ein Mann aus Melle mit einem weißen Ford Transit die Kilverstraße in Richtung Bruchmühlen. Parallel zu dem 47-Jährigen fuhr eine 55-Jährige aus Rödinghausen mit ihrem Pedelec auf dem Radweg. An der Kreuzung zum Schwarzen Weg bog der Transporter nach rechts ab. Die Radfahrerin fuhr weiter geradeaus. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Frau stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

