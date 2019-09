Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Auto stößt im Wendemanöver mit Krad zusammen

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (17.9.), um 19:10 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Mann aus Minden in seinem PKW auf der Ahmser Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Herford hinter dem grauen Golf. Kurz vor einer Ampel leitete der Autofahrer trotz zwei durchgezogener Linien auf der Fahrbahn ein Wendemanöver ein. Dadurch verursachte er einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der in den PKW fuhr. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell