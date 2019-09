Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kiosk

Schweigen Rechtenbach (ots)

Am Sonntagmorgen, zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße An der Schmalwiese in Schweigen-Rechtenbach in einen Kiosk ein. Hierbei wurden Bargeld und Tabakwaren aus dem Verkaufsraum entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340 oder unter der Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

