POL-PDLD: Rettungshubschrauber fliegt Radfahrer in Klinik

Maikammer - Kalmithöhenstraße (ots)

Nach einem Sturz wurde am Samstagabend gegen 17 Uhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dieser nahm an einem Fahrradrennen auf die Kalmit teil. Bei der späteren Abfahrt zum Startpunkt fuhr er einem vorausfahrenden Fahrradfahrer auf, so dass beide stürzten. Der vorausfahrende Fahrradfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

