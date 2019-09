Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchserie Innenstadt Landau Tatzeit: 07.09.2019, 01:00 - 03:30 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in mehrere gewerbliche Objekte in der Innenstadt Landau ein. Bei 3 Tatörtlichkeiten gelang es den unbekannten Tätern in das Gebäude einzudringen, es wurden kleinere Bargeldbeträge entwendet. Bei zwei Objekten blieb es im Versuchsstadium. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- EUR. Die jeweiligen Eigentümer meldeten die Einbrüche am frühen Samstag Morgen bei der Polizei Landau, die Tatzeit dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 01:00 - 03:30 Uhr einzugrenzen sein. Hinweise zur Tatserie, insbesondere verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum im Bereich Westbahnstraße, Stiftsplatz, Königstraße (Ecke Kramstraße) und Kronstraße (Bereich C&A) bitte der Polizei Landau melden. 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

