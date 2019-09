Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht schnell geklärt

Gleisweiler (ots)

Eine Touristin aus dem Rheinland stellte am Freitag, 06.09.2019 gegen 09:50 Uhr einen frischen Unfallschaden an ihrem Pkw fest, den sie bereits am Vortag gegen 18:00 Uhr ordnungsgemäß in der Badstraße in Gleisweiler abgestellt hatte. Die eingesetzte Streife konnte den Verursacher schnell ermitteln, dieser parkte vor dem Pkw und hatte den Pkw der Geschädigten mit der rechten Seite beim Einfahren in die Parkbucht leicht gestreift. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte festgestellt werden, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

