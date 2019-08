Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe festgenommen

Hagen (ots)

Ein Ladendetektiv rief Dienstagabend, um 19:30 Uhr, die Polizei in die Rathausgalerie. Er hatte beobachtet, wie zwei Diebe in einem Bekleidungsgeschäft außerhalb des Einkaufszentrums diverse Kleidungsstücke in eine Tüte steckten und sie in Richtung Ausgang brachten. Aus dem Laden heraus holten sie die Beute allerdings nicht. In einem Geschäft in der Galerie konnte die Polizei dann aber gestohlene Dekorationsartikel in einer Tüte feststellen. Da die beiden Täter mit zwei weiteren Männern koordiniert vorzugehen schienen, nahm die Polizei alle vier Personen im Alten von 17 bis 35 Jahren vorläufig fest und fertigten eine Anzeige. Der Wert der noch nicht abgeholten, aber bereit gelegten Kleidung lag im niedrigen, vierstelligen Bereich und verblieb im Geschäft.

