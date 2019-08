Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer missachtet Anhaltezeichen - viel zu schnell und mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Dienstag führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei am späten Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Hammacher Straße durch. Um 17.06 Uhr näherte sich aus Richtung Hohenlimburg ein Kleinwagen. Der offensichtlich junge Fahrer des Kleinwagens war mit 97 km/h bei erlaubten 50 km/h viel zu schnell unterwegs. Er missachtete die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an der Kontrollstelle vorbei. Ein Zivilfahrzeug des Verkehrsdienstes nahm die Verfolgung auf und konnte den 19-jährigen Autofahrer auf der Sauerlandstraße anhalten. Der junge Mann räumte ein, in letzter Zeit Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv. Daher musste der 19-Jährige die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

