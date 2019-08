Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Brand in Haspe

Hagen (ots)

Am Montagabend, 23:10 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz zur Grundschötteler Straße. An einem Citroen-Kastenwagen, der auf eine Firma zugelassen ist, war ein Brandt ausgebrochen. Das Feuer an zwei Reifen sowie an der Motorhaube konnte durch die Polizei eingedämmt und durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Firmeninhaber, der am Einsatzort erschien, erklärte dass der Wagen an der Stelle über Nacht zu Werbezwecken abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und geht nach ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

