Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgloser Raub auf Lotto-Geschäft

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, überfiel ein Unbekannter ein Lotto-Totto-Geschäft auf dem Märkischen Ring. Der Täter hielt einer Angestellten eine Schusswaffe vor und verlangte das Geld aus der Kasse. Die Angestellte kam der Aufforderung nicht nach, schlug dem Räuber in einem Reflex gegen den Arm und drohte damit, einen Alarm auszulösen. Daraufhin ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute aus der Filiale. Nach Zeugenaussagen lief er in Richtung Volmestraße. Der Mann war 170-180 cm groß, war hellhäutig und trug eine schwarze Kappe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Sweatshirt mit weißer Aufschrift sowie mit schwarz-weißen Schuhen. Er sprach akzentfrei Deutsch, hielt sich bei der Tatausführung ein schwarzes Tuch vor den Mund und trug eine schwarze Schusswaffe, vermutlich einen Revolver. Möglich ist, dass der Täter sich im Laufe der Flucht auch durch Eilpe oder Oberhagen unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

