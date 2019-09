Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Auffahrunfall verletzt

Edenkoben/A65 (ots)

Am Freitag, 06.09.2019 gegen 07:45 Uhr bemerkte der 39-jährige Fahrer eines Transporters auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe, Anschlussstelle Edenkoben zu spät, dass die vorausfahrende 30-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf deren Pkw auf. Die 30-jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 2600EUR.

