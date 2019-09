Kreispolizeibehörde Herford

Einbruchdiebstahl - Unbekannte entwenden Rolex-Damenuhr und Spielekonsole WII

Bünde

(kup) Am Mittwoch (18.9.), in der Zeit zwischen 7:20 Uhr und 14:25 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Nordring ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Haus. Im Innern durchsuchten sie Behältnisse und entwendeten unter anderem eine Damenuhr der Marke Rolex und eine Spielekonsole der Marke WII. Anschließend flohen sie unerkannt und hinterließen eine eingeworfene Scheibe. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

