Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand - Einbruch in Verwaltungsgebäude

Fulda (ots)

Mülltonnenbrand

Fulda - Am Samstag (30.08.), gegen 00.00 Uhr, brach im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße ein Brand in einer Mülltonne aus. Warum sich die Mülltonne entzündete, ist derzeit noch ungeklärt. Das Feuer griff auf die Fassade des angrenzenden Gebäudes über. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Gebäude entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Schaden von circa 20.000 bis 30.000 Euro.

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Fulda - In der Nacht auf Donnerstag (29.08.) versuchten Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude einer kirchlichen Institution am Heinrich-von-Bibra-Platz einzubrechen. Dazu versuchten die Täter die Seitentür des Gebäudes aufzuhebeln. Da dies misslang, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

