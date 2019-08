Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Unfall auf der B62: 81-jähriger Fahrradfahrer verstorben

Bad Hersfeld (ots)

Ergänzungsmeldung:

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (23.08.) auf der Bundesstraße 62 bei Niederaula ist der 81-jährige Pedelec-Fahrer am gestrigen Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ursprungsmeldung:

Am Freitagmittag um 13.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 62 zur einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer (sogenanntes E-Bike) aus Niederaula befuhr die Schlitzer Straße aus Richtung Niederaula kommend, wollte die Bundesstraße überqueren und vermutlich gegenüber in die Industriestraße einfahren.

Hierbei übersah er den von rechts kommenden 46-jährigen Lkw-Fahrer samt Anhänger aus Jena. Der Radfahrer wurde vom Lkw erfasst und erlitt schwerste Verletzungen (Polytrauma, mehrere Frakturen) . Er wurde vor Ort zunächst vom Notarzt und der Rettungswagenbesatzung erstversorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Marburg geflogen.

Das Fahrrad wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 1600,- EUR.

Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen. Die Bundesstraße 62 war für die Dauer des Einsatzes von 13.10 bis 16.10 Uhr voll gesperrt.

