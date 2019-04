Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Autoaufbrecher nach versuchtem Kellereinbruch fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0403 Gegen 1 Uhr morgens erhielt die Polizei am Mittwoch (10.4.) einen Einsatz zur Soester Straße in der Dortmunder Innenstadt. Dort sollten Täter nach einem versuchten Kellereinbruch flüchtig sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten zwei Tatverdächtige im Bereich der Weißenburger Straße / Bahngleise antreffen.

Beide Männer redeten sich bei der Festnahme um Kopf und Kragen. Somit stehen sie nun nicht nur in Verdacht, den versuchten Kellereinbruch begangen zu haben, sondern auch einen Diebstahl aus einem Auto in der Milchgasse. Sie führten vermeintliches Diebesgut in Form von einem Autoradio, CDs und höherwertigen Taschen mit sich.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer (41 und 29 Jahre) ohne festen Wohnsitz. Die Beamten nahmen sie fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell