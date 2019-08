Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Spenden aus caritativer Einrichtung gestohlen - Einbruch in Sportlerheim

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Fulda - Zwischen Samstag (24.08.) und Sonntag (25.08.) stahlen Unbekannte im Hinterhof eines Restaurants in der Kanalstraße ein grünes Mountainbike der Marke Stevens im Wert von circa 1.200 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen. Die Täter demontierten das Vorderrad und stahlen den Rahmen sowie das Hinterrad.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Spenden aus caritativer Einrichtung gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen Samstagabend (24.08.) und Sonntagmorgen (25.08.) eine Spendendose in der Straße "An St. Kathrin". Dazu begaben sich die Täter ins Foyer einer caritativen Einrichtung und rissen die Dose von der Wand. Aus dieser entwendeten sie eine kleinere Menge Bargeld.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Eichenzell - In der Nacht zu Montag (26.08.) brachen Unbekannte in ein Sportlerheim in der Munkenstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Danach flüchteten Sie ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller / Stephan Müller / Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010 / -1011 / -1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell