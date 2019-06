Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Überlingen

Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Ein am Freitag in der Zeit von ca. 10.30 bis 20.50 Uhr abgestellter Pkw wurde möglicherweise beim Ein-/Ausparken oder Rangieren in Mitleidenschaft gezogen. Der VW T5 parkte in der Wiestorstraße auf dem ZOB Parkplatz und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07551-804-0 / Polizeirevier Überlingen erbeten.

