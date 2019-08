POL-OH: Gemeinsame Kontrollen der Polizei mit dem Bundesamt für Güterverkehr auf der Tank- und Rastanlage Großenmoor, BAB A 7

Polizeipräsidium Osthessen

Insgesamt 41 Last- und Sattelzüge wurden am Sonntag (25.08.) bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der beiden osthessischen Polizeiautobahnstationen Petersberg und Bad Hersfeld zusammen mit Bediensteten des Bundesamtes für Güterverkehr auf der Tank- und Rastanlage Großenmoor überprüft. Schwerpunkt dieser Aktion waren die Überwachung der rechtlichen Vorschriften über die "Wochenruhezeit" sowie der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer.

Die vier Streifenteams der beiden Autobahnstationen überprüften insbesondere, ob die Fahrer Alkohol genossen hatten. In sechs Fällen zeigte das Testgerät eindeutige Promillewerte an, so dass eine geplante Abfahrt von der Polizei untersagt wurde. Die Atemalkoholkonzentrationen reichten von 0,6 bis 2,20 Promille. Spitzenreiter war der 47 Jahre alte ukrainische Fahrer eines litauischen Autotransporters. So wie seine Arbeitskollegen musste auch er so lange stehen bis die Überprüfung seines Atemalkohols am Folgetag 0,0 Promille anzeigte.

Die Bediensteten des Bundesamtes für Güterverkehr legten den Schwerpunkt ihrer Überprüfungen auf die korrekte Durchführung der "Wochenruhezeit", die auch gerne "Wochenendruhezeit" genannt wird. Seit über zwei Jahren darf diese regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nicht im Führerhaus genommen werden. Bei ihren Überprüfungen mussten die Kontrolleure des BAG insgesamt 6 Fahrer und deren Unternehmer beanzeigen. Der Regelsatz dieser Geldbuße liegt bei 1500 Euro.

