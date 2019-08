Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche aus Ford Focus entwendet - Einbruch gescheitert - Lkw-Katalysatoren aus Lagerhalle gestohlen

Vogelsberg (ots)

Handtasche aus Ford Focus entwendet

MÜCKE. Im Ortsteil Flensungen zerstörten Unbekannte am Freitag (23.08.), zwischen 6 Uhr und 15:50 Uhr, in der Bahnhofstraße die Seitenscheibe der Beifahrertür eines roten Ford Focus. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche. Der am Fahrzeug entstande Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch gescheitert

ALSFELD. In einem unbekannten Zeitraum vor Freitag (23.08.) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der "Neue Straße" im Alsfelder Stadtteil Eudorf einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Katalysatoren aus Lagerhalle gestohlen

ALSFELD. Aus der Lagerhalle eines Recyclingunternehmens in der Carl-Zeiss-Straße entwendeten Unbekannte am späten Freitagabend mehrere Lkw-Katalysatoren in noch unbekanntem Wert. Um an das Diebesgut zu gelangen, hebelten die Täter zuvor das Zugangstor der Halle auf. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell