Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Motorradunfall bei Schlitz-Bernshausen (Nachtrag zur Erstmeldung von 11.05 Uhr)

Fulda (ots)

Um 11.05 Uhr befuhr ein 47 jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf der L 3141 von Nieder-Stoll in Richtung Bernshausen. In einer Linkskurve kam er ohne Einwirkung Dritter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

