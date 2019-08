POL-OH: Verkehrsunfall in Schmalnau, Fahrraddiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall in Schmalnau

Schmalnau - In der Nacht zu Freitag (23.08.), gegen 03.15 Uhr, kam es auf der K68 im Bereich des Ortseingangs zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Audis kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in Folge dessen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls durch einen Zaun auf das angrenzende Grundstück geschoben. Die drei Insassen des Audis wurden bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 36.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Neuhof - Am Mittwoch (21.08.), zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr, stahlen Unbekannte am Bahnhof in Neuhof ein grünes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von circa 600 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen.

