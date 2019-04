Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrgast will mitfahren aber nicht bezahlen

Lohnsfeld/Kaiserslautern (ots)

Sein Verhalten hat einem Mann 47-jährigen Mann am Dienstag eine Strafanzeige eingebracht. Er war am frühen Morgen in Lohnsfeld in den Bus gestiegen und wollte nach Kaiserslautern mitgenommen werden. Die Fahrtkosten wollte der Mann nicht bezahlen, er nahm aber trotzdem Platz auf einem der Sitze.

Als der Busfahrer den Mann ansprach, wurde dieser aggressiv und legte sich einfach in den Durchgangsbereich zwischen den Sitzreihen. Der Busfahrer entschloss sich dazu loszufahren, und verständigte von unterwegs die Polizei.

In Kaiserslautern angekommen, nahmen Polizeibeamte den störrischen Fahrgast in Empfang. Weil er keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, wurde der Mann zwecks Identifizierung zur Dienststelle gebracht.

Nachdem seine Personalien festgestellt waren, ergab die Überprüfung, dass der 47-Jährige in Nordrhein-Westfalen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Die zuständige Behörde erhält deshalb eine Mitteilung.

Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, musste der Mann eine DNA-Probe abgeben und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Auf den 47-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. | cri

