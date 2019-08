Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Harte Kost für Diebe

An einer Staiger Firma haben sich am Wochenende Einbrecher die Zähne ausgebissen.

Wie die Unbekannten in das Haus in Steinberg gelangten, ist der Polizei noch nicht bekannt. In dem Gebäude in den Gassenäckern hatten es die Diebe offenbar auf den Tresor abgesehen. Den wollten sie wohl abtransportieren. Doch so sehr sie sich auch mühten: Der Geldschrank blieb am Platz. Und die Einbrecher blieben ohne Beute. Jetzt sucht sie die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), die wegen des Einbruchs ermittelt. Der Einbruch zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, meldet die Polizei. Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Staig ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

