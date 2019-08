Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Analoge Bits gestohlen

Einbrecher waren über das Wochenende auf einer Baustelle in Ulm.

Auch außerhalb der digitalen Welt gibt es Bits, auf die es Diebe abgesehen haben. Nach Einschätzung der Polizei waren es deshalb keine Cyberkriminellen, die über das Wochenende auf einer Baustelle in der Kleiststraße waren. Ganz analog gingen sie vor: Mit einem Werkzeug brachen die Unbekannten zwei Container auf. Sie stahlen etwa 25 Bits, die zu einer Maschine eines renommierten Werkzeugherstellers passen. Ob sonst noch (analoge) Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt und sucht die Diebe. Die Ermittler raten, das Eigentum gegen Diebstahl zu sichern. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. Tipps zum Schutz vor Cyberkriminellen gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de. Sie empfiehlt dabei auch einen Blick auf die Seiten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie www.bsi-fuer-buerger.de. Warum die Polizei diesen Tipp trotz eines analogen Diebstahls gibt? Einfach so. (27.8.: Einfach-so-Tag / https://welcher-tag-ist-heute.org/feiertage/einfach-so-tag)

