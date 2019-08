Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hohen Schaden hinterlassen

Am Sonntag flüchtete in Ulm ein Unbekannter, nachdem er zwei Autos aufeinander geschoben hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr habe laut Erkenntnissen der Polizei ein Auto in der Basteistraße plötzlich gebremst. Ein nachfolgender Ford und ein BMW hätten das erkannt und noch angehalten. Nicht jedoch ein mutmaßlicher VW Golf. Der sei auf den BMW aufgefahren und habe diesen auf den Ford geschoben. Danach sei er in Richtung Talfinger Straße geflüchtet. Die Polizei suchte sofort nach dem Fluchtfahrzeug, konnte es aber nicht mehr antreffen. Die Ermittler schätzen den Schaden am BMW auf 12.000 Euro und am Ford auf 3.000 Euro. Auch das Fluchtfahrzeug soll im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Auto und dem verantwortlichen Fahrer. Bei dem Auto dürfte es sich möglicherweise um einen silbernen VW Golf handeln. Hinweise bitte an die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880).

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

