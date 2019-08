Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hoher Schaden im Lokal

In einer Geislinger Gaststätte waren in der Nacht zum Sonntag Einbrecher.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr dürften die Unbekannten das Lokal in der Hauptstraße betreten haben, so die Erkenntnisse der Polizei. Sie brachen die Tür auf und machten sich in den Räumen zu schaffen. Im Lokal knackten die Diebe Automaten, um an das Geld zu kommen. Einen Tresor brachen die Einbrecher komplett von der Wand und nahmen ihn mit. Durch ihr brachiales Vorgehen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Nach Einschätzung der Polizei waren die Diebe rund zwei Stunden am Werk, bis sie die Flucht ergriffen. Die Ermittler des Polizeireviers Geislingen hoffen jetzt auf Zeugen, die am Sonntag ab Mitternacht in der Hauptstraße verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Geislinger Polizei unter der Telefon-Nr. 07331/93270.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, für Privatleute und Geschäftsinhaber. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++1606812

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell