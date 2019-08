Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf, Maselheim, Warthausen - Berauschte Fahrten beendet

Am Sonntag zog die Polizei in Hochdorf, Maselheim und Warthausen Fahrzeuge aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr stoppten die Beamten in Warthausen einen VW. Bei dem 20-jährigen Fahrer hatten sie den Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen stand. Das bestätigte Test, weshalb der Mann Blut abgeben und sein Auto stehen lassen musste. Gegen 23 Uhr stoppte die Polizei in Hochdorf einen Mazda. Auch bei diesem Fahrer seien drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt worden, so die Polizei. Der 31-Jährige wollte keinen Test machen, weshalb er Blut abgeben musste. Sein Auto musste er auch stehen lassen. Einem ebenfalls 31-jährigen Mann fiel bei einer Kontrolle Marihuana aus der Tasche. Die Polizei hatte den Radfahrer gegen Mitternacht in Maselheim kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten noch einen Klumpen Haschisch und eine Tablette, mutmaßliches Ecstasy.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

+++1608964+++1609458+++1607914

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell