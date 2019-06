Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen für Unfall an der Hannoverschen Straße/ Einmündung Peiner Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Samstag gegen 17.55 Uhr an der Einmündung Hannoversche Straße/ Peiner Straße ereignet hat. Beteiligt waren eine 36-jährige Frau mit einem Ford Ka und ein 42-jähriger Motorradfahrer. Der Motorradfahrer überholte die Autofahrerin, die stadtauswärts fuhr und nach rechts in die Peiner Straße abbiegen wollte, auf der rechten Seite auf dem Radfahrstreifen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 42-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 5500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sind aufgefordert, sich unter 0541 327 2315 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell